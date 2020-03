Les ETFs cherchant à répliquer les performances d’indices de valeurs US du secteur des services d’utilité publique ont profité d’une bonne session de marché ce lundi avec un fort rebond de +6,13% sur la journée ainsi qu’une collecte de +482,18M provenant de la création de nouvelles parts sur le marché primaire. Il s’agit là de la cinquième session consécutive enregistrant une collecte pour ce segment. La réputation défensive des actions du secteur des services d’utilité publique participe à leur attrait pour les investisseurs souhaitant rester investis sur le marché action tandis que le coronavirus est sur le point d’obtenir le statut de pandémie. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé de 1,17% et plus de +$1,2Mds ont été injectés dans le segment. 12 fonds répliquant 10 indices sont inclus pour un total de $20,6Mds d’actifs sous gestion.

