TrackInsight: Chute des ETFs exposés aux valeurs de la santé

La performance des ETFs exposés aux valeurs du secteur de la santé a chuté ce mardi 21 avril, avec un rendement moyen de -3,15% pour le segment dédié sur TrackInsight. Ce recul met fin au rallye débuté le 23 mars dernier et au cours duquel ce segment a gagné près de 20%, effaçant ainsi les pertes constatées en raison de la crise du coronavirus. La courbe représentant la performance cumulée depuis le début de l’année et de nouveau orientée à la baisse et s’établit actuellement à -4,45%. Dans le même temps, les investisseurs continuent d’affluer au sein des ETFs liés au secteur de la santé comme le montre les $ 5,6 milliards d’actifs injectés dans les 22 ETFs de ce segment en 2020 via le marché primaire.

View data on TrackInsight.com