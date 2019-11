TrackInsight: Chute des actions Hongkongaises

Les ETFs liés aux actions Hongkongaises ont chuté de 2,80% en moyenne ce lundi 11 novembre. C’est la plus forte baisse en une journée depuis début août en raison d’une croissance des violences dans la ville. Ce nouvel épisode de protestation a été le théâtre de violents affrontements entre les manifestants et la police, du blocage des transports publics et des routes. Les tensions depuis plusieurs mois ont plongé Hong Kong dans une phase de récession, la première depuis plus de 10 ans. En 2019, les 11 ETFs associés à des indices actions de Hong Kong ont progressé de 7,90% en moyenne mais ont enregistré une décollecte de $ 857 M dans le même temps. Ce segment représente 2 milliards d’actifs sous gestion.

