Les ETFs exposés aux indices regroupant des obligations d’Etat américaines à long terme ont perdu 1,13% en moyenne sur la journée de vendredi 11 octobre. Alors que ce segment était proche de ses plus hauts au début du mois, aux alentours de +20%, les performances négatives enregistrées depuis quelques jours ont impacté le rendement cumulé sur l’année qui est désormais proche de +15%. Ce renversement a également impacté les flux enregistrés sur le marché primaire qui stagnent depuis le début de ce cycle négatif. Cependant, la collecte nette a progressé continuellement en 2019 pour atteindre désormais plus de $ 7,7 milliards, représentant ainsi plus de 30% des actifs totaux sous gestions regroupés au sein des 11 ETFs inclus dans ce segment ($ 22 milliards).

