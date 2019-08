TrackInsight: Chute des valeurs technologiques américaines

Ce vendredi 23 Août a vu les ETFs appartenant au segment des valeurs technologiques américaines perdre en moyenne -3,38%. Cela a été une journée difficile pour les valeurs américaines en général, mais les valeurs technologiques ont particulièrement été à la peine, principalement à cause de la renaissance des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ou cette dernière a annoncé l’arrêt des importations de biens américains liés à l’agriculture, en réponse à l’augmentation des droits de douanes imposés par Washington sur les biens chinois. Les plus grandes entreprises technologiques de la planète (Amazon, Facebook, Apple, Alphabet et Microsoft) ont perdu un total de $162 milliards de capitalisation boursière durant la seule journée de vendredi. En 2019, les valeurs technologiques américaines restent en nette hausse à +20,17% en moyenne, malgré une correction de -5,84% sur le dernier mois. 27 ETFs répliquent 20 indices liés à ce segment, et ils regroupent un total de $115,42 milliards d’actifs sous gestion.

