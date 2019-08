TrackInsight: Chute du secteur des biens de consommation de base aux US

Les ETFs liés aux valeurs du secteur des biens de consommation de base aux US ont enregistré une performance moyenne négative de -1,41% sur la journée d’hier (mardi 20 août). Les investisseurs restent inquiets au sujet des relations entre les États-Unis et la Chine et guettent un mouvement de la FED sur la politique monétaire. Cette situation pénalise le marché actions aux US, des banques aux matériaux en passant par les biens de consommation de base. En 2019, les 14 ETFs exposés à ce dernier affichent une excellente performance cumulée de 19,44%, même après la journée difficile d’hier et les investisseurs ont injectés plus de $ 2,7 milliards sur cette période. Même sur les 30 derniers jours qui ont été plus volatiles, ils ont continué d’augmenter leurs positions dans ces ETFs avec une collecte nette de $ 1,5 milliard enregistrée sur le marché primaire. Le segment correspondant au secteur des biens de consommation de base aux US compte 14 ETFs, exposés à 13 indices, pour un total dépassant les $ 20 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com