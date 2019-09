TrackInsight: Collecte importante pour les obligations américaines de long terme

Ce vendredi 6 Septembre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations américaines de long terme ont enregistré une collecte importante sur le marché primaire avec $+283M de nouvelles parts créées. Sur l’année en cours, ce sont plus de $5,7 milliards de parts qui ont été créées, montrant l’intérêt grandissant des investisseurs pour ces obligations ayant une maturité supérieure à 20 ans. Cet intérêt a une explication : étant donné la situation économique actuelle, les obligations à court terme ne semble pas être aussi « sûres » qu’elles le devraient, ce qui pousse les investisseurs à entrer dans des obligations à plus long terme, et mécaniquement plus risquées. Ils dégagent alors un rendement plus élevé, au prix d’un risque de défaut plus important. En 2019, le segment des obligations américaines de long terme est en hausse de +20,46% en moyenne. 11 ETFs font partie de ce segment, ils répliquent 3 indices et regroupent un total de $21,39 milliards d’actifs sous gestion.

