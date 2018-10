TrackInsight: Collecte importante pour les valeurs technologiques aux Etats-Unis

Les ETFs compris dans le segment des valeurs technologiques américaines ont enregistré une collecte de $1,29 milliards de dollars vendredi dernier.

En terme de performance, le segment a bondi de 3,06% après une correction massive du marché ces derniers jours. Le segment regroupe 41 ETFs répliquant 22 indices et représente $116,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Depuis le début d’année, les valeurs technologiques US cumulent $9,4 milliards de dollars de collecte nette et sont dans le vert avec une performance de 11,92%.