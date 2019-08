TrackInsight: Collecte massive pour les valeurs liées aux biens de consommation courante

Ce jeudi 8 Août a vu les investisseurs entrer massivement sur les ETFs liés aux biens de consommation courante, avec plus de $436M de nouvelles parts créées sur le marché primaire. Comme le marché est très instable ces derniers jours, les investisseurs cherchent à s’exposer à des valeurs pouvant supporter les turbulences, et qu’on appelle « valeurs non-cycliques ». Les biens de consommation courante font partie de cette catégorie, puisque tout le monde doit acheter de la nourriture ou des boissons, même quand le contexte économique est au plus bas. En 2019, les ETFs du segment TrackInsight des biens de consommation courante ont enregistré une collecte remarquable de $2,44 milliards sur le marché primaire, ainsi qu’une performance tout aussi remarquable, avec +19,48% en moyenne. 9 ETFs répliquent 7 indices liés aux biens de consommation courante, et ils regroupent un total de $14,88 milliards d’actifs sous gestion.

