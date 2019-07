TrackInsight: Collecte notable pour les obligations européennes à haut rendement

Les ETFs liés aux obligations européennes à haut rendement ont enregistré une collecte notable de +$236,38M sur le marché primaire ce jeudi 4 Juillet. Les investisseurs semblent s’engager de plus en plus dans ce type d’obligations, notamment en Europe, et cela s’explique par les rendements quasi nuls des obligations de meilleure qualité. En effet, si l’on regarde les obligations souveraines à 10 ans des pays européens, on remarque que les pays les plus « stables » économiquement ont des rendements négatifs, ce qui signifie qu’ils peuvent emprunter sur 10 ans, et recevoir des intérêts. C’est le cas de la France, de l’Allemagne ou de la Belgique notamment. Conséquence de cet environnement : les investisseurs tendent à prendre plus de risques et s’orientent donc vers des obligations moins bien notées, c’est-à-dire avec un risque de défaut plus important. En 2019, $3,4 milliards de nouvelles parts d’ETFs ont été créées sur le segment des obligations européennes à haut rendement, ce qui représente près d’un tiers du total des actifs sous gestion du segment au 4 Juillet. 16 ETFs répliquent 8 indices liés à ces obligations, et ils regroupent un total de $10,27 milliards d’actifs sous gestion.

