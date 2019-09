TrackInsight: Collecte notable pour les valeurs américaines de petite et moyenne capitalisation

Malgré une perte moyenne de -1,55%, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs américaines de petite et moyenne capitalisation ont enregistré près de $200M de collecte sur le marché primaire ce mardi 24 Septembre. Depuis le début de l’année, c’est près de $1,1 milliard de nouvelles parts qui ont été créées, montrant l’intérêt des investisseurs pour ces valeurs à plus faible capitalisation. Cela est assez compréhensible puisque ces valeurs sont généralement plus risquées que les grandes capitalisations, et les investisseurs sont prêts à prendre ce risque car la plupart des investissements n’apportent pas de rendements satisfaisants en cette période de taux très bas. En 2019, les 7 ETFs du segment des valeurs américaines de petite et moyenne capitalisation sont en hausse de +15,90% en moyenne, et ils regroupent $13,93 milliards d’actifs sous gestion.

