TrackInsight: Collecte pour les ETFs Smart Beta ex US

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs smart beta excluant les Etats-Unis ont profité d’une forte collecte lors de la session de vendredi avec +$49,52M de nouvelles parts créées via le marché primaire et ce, malgré un recul de -1,23% de la performance. Le segment bénéficie de l’explosion du nombre de stratégies dites smart beta et enregistre depuis le début de l’année des flux cumulés de +$678,42M. Sur la même période, les ETFs sont cependant toujours en recul de -8,77%. 16 fonds répliquant 16 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $8,1Mds.

