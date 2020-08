TrackInsight: Collecte pour les ETFs actions sur les actions émergentes à haut dividende

Les ETFs exposés aux actions des pays émergents à haut dividende ont gagné 0,99% et ont collecté plus de $ 70 millions d’actifs ce vendredi 21 août. Les indices de ce segment présentant les meilleurs rendements sont exposés aux actions taïwanaises et hongkongaises. Les marchés asiatiques ont globalement progressé vendredi dernier, portés par la hausse du dollar américain après la sortie de chiffres économiques encourageants qui ont redonné espoir aux investisseurs. Le segment « Actions Émergentes à Haut Dividende » sur TrackInsight regroupe 28 ETFs pour un total de $ 7,9 milliards d’actifs sous gestion.

