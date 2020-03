TrackInsight: Collecte pour les valeurs financières malgré un mois chaotique

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont subi une nouvelle journée compliquée hier avec une chute de 5,40%, qui amène la performance cumulée sur les 30 derniers jours à -41,40%. Ce fut un mois particulièrement brutal pour le secteur financier, fortement impacté par la situation globale des marchés et plus récemment par le soutien de la FED via son programme d’achat de titres illimité. Cela étant, et pour la première fois depuis le début du mois, les investisseurs ont légèrement augmenté leur exposition au secteur avec +$117.04M de nouvelles parts créées sur le marché primaire. Depuis le début de l’année, la tendance reste à la décollecte puisque près de $1,02Mds ont été retirés du segment, qui rassemble 17 fonds répliquant les performances de 13 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant désormais à $7,45Mds.

