TrackInsight: Coup de massue pour les valeurs chinoises à faible capitalisation boursière

Les ETFs cherchant à répliquer la performance des indices de valeurs chinoises à faible capitalisation boursière ont subi une session de marché très compliquée hier, lundi 3 février. En effet, les marchés de la Chine continentale ont réouvert au trading après une période de vacances prolongée, le tout dans un contexte de pandémie, l’indice CSI Small Cap 500 a chuté de 9,71%. Malgré une performance journalière moyenne négative à -9,54%, certains investisseurs ont augmenté leur exposition au segment, souhaitant profiter et se positionner à des niveaux bas, $+204,86M de nouvelles parts ont été crée via le marché primaire. Cette forte chute fut le résultat de la première réaction des investisseurs et des marchés prenant en compte les risques liés au coronavirus, ayant déjà infecté des milliers. Cela a amené la performance cumulée depuis le début de l’année en territoires négatifs avec les ETFs inclus dans le segment en recul de 7,54% en moyenne sur la période. 12 fonds répliquant 6 indices sont concernés pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $8,29Mds.

