TrackInsight: Début de la saison de publication des résultats

Après avoir démarré le mois sur les chapeaux de roues, les actions ont plutôt marqué une pause en cette deuxième semaine d’avril qui lance les premières publications de résultats d’entreprises. Les indices S&P500, Nasdaq et MSCI World ont quand même réussi à grappiller à peu près 0.5% alors que les minutes de la Fed confirmaient la « patience » de la banque centrale américaine en matière de hausse des taux d’intérêt. A cet égard, il faut souligner que le taux d’inflation publié par le Département du Travail américain à fin mars s’élève à 1.9% en rythme annuel (légèrement au-dessus du consensus qui pariait sur 1.8%). De leur côté, les actions européennes faisaient quasiment du sur-place (MSCI EMU +0.16%, FTSE100 -0.09%) alors que le feuilleton du Brexit se poursuivait, les chefs d’Etat et de gouvernements européens ayant finalement décidé de reporter la date butoir au 31 octobre prochain. Si le Royaume-Uni est encore membre de l’UE le mois prochain, les britanniques seront contraints de participer aux élections européennes en application de la législation européenne. Toutefois, si le Royaume-Uni ne respectait pas cette condition, le Brexit entrerait en vigueur à partir du 1er juin 2019 sans accord…

Parmi les 11 secteurs du S&P, huit restaient en territoire positif sur la semaine. Les financières caracolaient en tête (+2.09% avec les flux d’entrée les plus importants par secteur), tirées par JP Morgan Chase & Co (+5.6%) qui annonçait un revenu et un résultat records. Les télécoms et le secteur des biens de consommation discrétionnaire suivaient derrière (+1.35% et +1.02% respectivement). En revanche, la santé abandonnait 2.44%, la pire performance de la semaine, entraînée vers le bas par la chute de Centene (-5.23%), UnitedHealth Group (-10.27%) et Anthem (-13.79%) en particulier, et impactée par l’incertitude sur l’avenir du Affordable Care Act et les craintes relatives aux mesures que pourrait imposer le législateur américain, dans le but de faire baisser le prix des médicaments. L’indice Nasdaq Biotech baissait lui-aussi fortement (-3.51%). Les techs pesaient également un peu sur l’indice large S&P500, quoique dans une moindre mesure (-0.54%).

Enfin, les emprunts d’Etat voyaient leurs rendements progresser très légèrement à 257bps pour le 10 ans U.S. et à 6bps pour le Bund 10 ans, tandis que les obligations à haut rendement poursuivaient leur progression en ligne droite depuis le début de l’année (+0.57% pour l’indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR).

