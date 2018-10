Le secteur des valeurs financières de grandes et moyennes capitalisations a souffert d’une décollecte notable ce vendredi de 320,6 millions de dollars. Le segment enregistre une performance négative et recule de 1,35%. Les ETFs qui composent ce segment subissent un début d’année morose, avec 1,3 milliards de dollars de décollecte et -0.80% de performance. 20 ETFs répliquant 13 indices composent le segment pour 36.7 milliards d’actifs sous gestion.

