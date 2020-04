TrackInsight: Décollecte importante pour les ETFS fondamentaux hors US

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs mondiales basés sur les fondamentaux et excluant les valeurs US, ont grimpé de 2,45% lors de la session de marché d’hier alors que les investisseurs ont retiré $49,38M du segment. Cela amène la performance cumulée sur les 30 derniers jours à -15,19% indiquant un long chemin vers une reprise totale. Malgré les récentes décollectes, les investisseurs avaient plutôt eu tendance à augmenter leur exposition au segment jusqu’à présent. Sur les 30 derniers jours ils ont injecté $317M dans celui-ci, et depuis le début de l’année, le chiffre monte à $627M. Les investisseurs peuvent voir les niveaux actuels comme un bon point d’entrée puisque ce segment a perdu 26,48% de sa valeur depuis le 1er Janvier. 9 ETFs répliquant 8 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $7,2Mds.

View data on TrackInsight.com