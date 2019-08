TrackInsight: Décollecte importante pour les valeurs allemandes

Les investisseurs exposés aux ETFs liés aux valeurs allemandes de grande et moyenne capitalisation ont racheté plus de $86M de parts sur le marché primaire ce vendredi 9 Août. Les fonds ont, durant cette même journée, perdu en moyenne -1,38%. Le marché montre son inquiétude vis-à-vis d’une potentielle récession de la plus grande puissance économique européenne, qui pourrait arriver durant les prochains mois. En 2019, les valeurs allemandes restent en hausse de +7,58%, ce qui reste bien en-deçà des performances d’autres valeurs européennes, comme les valeurs françaises (+13,51%). La confiance des investisseurs semble être entamée, puisqu’ils ont retiré $400M de parts sur le marché primaire en seulement 2 mois. 8 ETFs répliquent 6 indices liés aux valeurs allemandes de grande et moyenne capitalisation, et ils regroupent un total de $2,35 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com