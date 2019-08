TrackInsight: Décollecte importante pour les valeurs de croissance

Avec $50M de parts retirées du marché primaire ce vendredi 2 Août, les ETFs liés au segment TrackInsight des valeurs de croissances de grande et moyenne capitalisation ont subi une journée difficile. Les pertes du jour ont également été notables à -1,46% en moyenne, entraînant clairement le segment dans le rouge sur une période d’un mois, à -3,34%. Cependant, ces valeurs sont toujours en hausse en 2019 de +13,09%, même si les investisseurs ne semblent pas particulièrement optimistes les concernant, en attestent les $356M de décollecte sur le marché primaire pour l’année en cours. 24 ETFs répliquent 20 indices liés aux valeurs de croissance de grande et moyenne capitalisation, et ils regroupent un total de $6,88 milliards d’actifs sous gestion.

