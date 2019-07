TrackInsight: Décollecte notable des valeurs Smart Beta

Les ETFs répliquant des stratégies dites Smart Beta ont enregistré une décollecte importante de $-279M ce mardi 16 Juillet. Il s’agit là de la plus grande décollecte sur le segment depuis le 1er Juillet. La tendance globale autour des valeurs Smart Beta reste très positive puisque $13 milliards ont été injectés via le marché primaire en 2019. De plus, le segment est en forte hausse sur l’année, avec un rendement moyen cumulé de +18,79%. Les stratégies Smart Beta ont pour but de maximiser la performance en utilisant des modèles de pondération de portefeuille alternatifs permettant d’optimiser leurs expositions à des facteurs générant de la surperformance tel que « growth, value, volatility, momentum ou size » pour citer les principaux. Ces stratégies semblent attirer les investisseurs puisqu’aujourd’hui, les 552 ETFs Smart Beta regroupés dans le segment répliquent 431 indices et représentent $525 milliards d’actifs sous gestion.

