TrackInsight: Décollecte notable pour les actions grandes et moyennes capitalisations du secteur des biens de consommation de base

Les ETFs exposés aux actions grandes et moyennes capitalisations du secteur des biens de consommation de base ont subi une décollecte de 28 millions de dollars et ont perdu 0.69% en performance hier. L’année dernière, ce segment a collecté plus de 300 millions de dollars malgré la performance négative de 9.56% enregistrée sur l’année. Cependant, ce segment présente des bons signes de reprise avec une performance positive de 2.12% et une collecte qui s’élève à 40.9 millions de dollars depuis le début de l’année. Le segment des actions grandes et moyennes capitalisations du secteur des biens de consommation de base est composé de 10 fonds qui traquent 6 indices et compte 1.2 milliard de dollars en actifs sous gestion.

