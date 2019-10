TrackInsight: Décollecte notable pour les valeurs liées à la santé

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs liées à la santé ont enregistré une décollecte de $-63M sur le marché primaire ce mardi 1er Octobre. Cette décollecte est assez inhabituelle pour ce segment qui a enregistré plus de $1 milliard de collecte sur le marché primaire depuis le début de l’année. Néanmoins, sur un mois, les investisseurs semblent se désengager, en atteste la décollecte de $-214M enregistrée sur cette période. Les inquiétudes concernant la santé économique mondiale pèsent probablement sur les décisions des investisseurs, notamment car les valeurs liées à la santé réagissent assez aléatoirement aux mouvements du marché. En 2019, elles sont en hausse de +10,98% mais ne progressent plus depuis 4 mois. 22 ETFs répliquent 15 indices liés à ce segment, et ils regroupent $10,09 milliards d’actifs sous gestion.

