TrackInsight: Décollecte pour les valeurs émergentes pondérées selon des critères fondamentaux

Les ETFs répliquant les indices marchés émergents fondamentalement pondérés, ont affiché une performance journalière positive ce vendredi (+0.90%). Les indices dits fondamentalement pondérés sont construits avec des composants choisis sur des critères fondamentaux et non de capitalisation boursière. Le segment est en territoire positif pour la première fois depuis 1 an. Le segment a souffert de décollectes sur le marché primaire avec €-163.65M, les investisseurs semblant chercher à protéger leurs profits. Les flux sur le marché primaire restent néanmoins attendus, dans un contexte où le dollar semble se déprécier. Le segment inclut 14 fonds répliquant les performances de 10 indices pour un total de €8.1Md d’actifs sous gestion.

