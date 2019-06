Semaine du 10 au 16 Juin 2019

Les indices actions continuaient à gagner du terrain un peu partout dans le monde bien que les investisseurs soient restés prudents avant la réunion du FOMC prévue les 18 et 19 juin. La perspective de plusieurs baisses de taux en 2019 porte l’optimisme actuel, même si la probabilité d’un premier mouvement d’ajustement la semaine prochaine semble pour le moins hypothétique. La volatilité baissait à nouveau (indice CBOE VIX perdant 6.26%) alors que l’administration Trump abandonnait le projet d’augmentation des droits de douane sur les produits mexicains et que les données de consommation du mois de mai montraient une augmentation sensible des dépenses. Par ailleurs, Pékin assouplissait les restrictions sur les emprunts des gouvernements locaux afin de soutenir les investissements en infrastructures.

Les marchés asiatiques prenaient la tête du peloton boursier (Shangai Composite et Nikkei en hausse de 1.92% et 1.11% respectivement) en dépit des manifestations géantes à Hong-Kong contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine et faisant craindre à la population de l’ancienne colonie britannique d’être placée sous la coupe du système judiciaire de Pékin. Les trois principaux indices de Wall Street suivaient la tendance en Asie, mais dans une moindre mesure (S&P500: +0.47%, DJIA: +0.41%, Nasdaq: +0.70%). Il en allait de même de l’Europe (MSCI EMU: +0.14%, FTSE100: +0.19%).

La plupart des secteurs finissaient la semaine en territoire positif. Les biens de consommation discrétionnaire affichaient la meilleure performance (+2.44%), suivis par les services d’utilité publique (+1.18% – encore une fois, les secteurs défensifs ont tiré leur épingle du jeu), les télécoms (+1.12%) et les techs (+1.07%).

A l’inverse, les valeurs industrielles (-0.43%) et l’énergie (-0.51%) sous-performaient le marché. A cet égard, il est intéressant de noter que les prix du pétrole sont tombés à des plus bas de 5 mois (WTI en chute de 2.74% à $52.51 le baril), et cela malgré le rebond observé en fin de semaine suite à l’attaque de deux pétroliers dans le Golfe d’Oman. Tout indique que les stocks de pétrole brut américains au plus haut et les mauvaises perspectives en matière de demande tirent toujours les prix vers le bas, limitant ainsi la force de ce retournement.

Parallèlement, le rendement du 10 ans américain restait inchangé à 2.09%, tout comme le Bund allemand de même échéance à -0.26%. Le Bon du Trésor américain à 3 mois baissait de 2.28% à 2.20%, soit son plus faible niveau depuis septembre dernier. La dette émergente et les obligations à haut rendement américaines et européennes progessaient de nouveau, de 0.94%, 0.24% et 0.41% respectivement.

Enfin, l’or restait proche de ses plus hauts de 14 mois autour de $1,340 l’once.

