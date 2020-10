TrackInsight: Donald Trump positif au COVID-19 : les marchés calent sur la nouvelle mais terminent finalement la semaine en hausse

Semaine du 28 Septembre au 4 Octobre 2020

Les marchés actions avaient bien démarré la semaine avec l’indice PMI de Chicago (62.4 en septembre contre 52.1 attendu) et l’espoir renouvelé d’un accord sur un nouveau stimulus fiscal aux Etats-Unis. Malheureusement, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et la présidente du Congrès, Nancy Pelosi, ne sont pas parvenus à un accord, bien que cette dernière ait annoncé vendredi que le législateur fournirait une aide aux compagnies aériennes, au travers d’un plan de relance global ou d’un accord bipartisan. Par ailleurs, Donald Trump annonçait le même jour qu’il avait été testé positif au COVID-19, juste avant d’être transféré au centre médical militaire Walter Reed. Cet évènement pourrait-il impacter la course à l’élection présidentielle, alors que les citoyens américains ont déjà commencé à voter par correspondance dans certains états ? C’est toute la question que se posent actuellement les acteurs de marché, même si le médecin du Président, le Docteur Sean Conley, a émis un communiqué précisant que son patient se portait bien et « fait de substantiels progrès depuis le diagnostic de sa contamination ». Il a même quitté l’hôpital Walter Reed lundi 5, déclarant qu’il serait de retour en campagne très rapidement.

Après avoir vacillé suite à l’annonce de Donald Trump, la plupart des marchés actions ont finalement terminé la semaine largement dans le vert, malgré un surcroît de volatilité.

Le Dow Jones Industrial Average gagnait +1.87%, le S&P 500 +2.50%, tandis que le Nasdaq Composite progressait de +3.78%. Les petites capitalisations boursières ont compensé les grosses pertes enregistrées la semaine dernière (Russell 2000 engrangeant +3.82%).

Parmi les principaux secteurs du S&P 500 , 10 sur 11 sont ressortis en territoire positif, avec en tête les biens de consommation discrétionnaire (+3.6%), les techs (+3.45%), l’immobilier (+3.24%), et les services de communication (+2.99%). L’énergie a été la seule exception, affichant une nouvelle perte de 3.81% après un déclin de l’ordre de 20% au troisième trimestre. Il faut souligner que les contrats à terme sur le brut WTI se traitaient environ 8% en dessous de leurs cours de la semaine dernière, à $37 le baril.

Tout comme leurs pairs outre-Atlantique, les indices actions européens se sont honorablement comportés (DAX 30 : +1.76%, CAC 40 : +2.01%, FTSE : +1.2%), bien que le nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus ravive les craintes pour la croissance économique du continent.

Enfin, il est difficile de rendre compte de la performance des marchés asiatiques, plusieurs d’entre eux étant fermés pour cause de congés. Ainsi, la Chine a démarré sa semaine dorée de 8 jours à compter du 1er octobre, jour de la fête nationale. Des centaines de millions de Chinois vont vraisemblablement profiter de ces vacances pour voyager dans le pays, et la plupart des opérateurs de marchés ne reviendront que vendredi prochain.

Du côté des taux d’intérêt, il n’y a pas eu de grand changement. Le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans est légèrement remonté (+4bps) à +0.70%, retrouvant ainsi son niveau d’il y a 15 jours. Les marchés de crédit se sont stabilisés après la déconvenue de la semaine dernière : obligations de notation « investissement » gagnant +0.10% en Europe (+0.47% aux Etats-Unis) ; obligations à haut rendement reprenant +0.57% en Europe (+1.00% aux Etats-Unis). La dette émergente a également bénéficié de cette tendance haussière (+0.91% en devises locales).

Enfin, l’ or prenait à nouveau de la hauteur (+1.94%), affichant du coup sa meilleure performance hebdomadaire depuis début août, avec le dollar américain décrochant de ses plus hauts (EUR-USD en hausse de 1.01%).

