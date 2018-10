Bien que l’économie américaine ait progressé mieux que prévu au troisième trimestre, les actions ont accentué leur chute à la fin du mois d’octobre, le Dow Jones et le Nasdaq effaçant ainsi leurs gains sur l’année. Les actions internationales n’étaient pas mieux loties, avec des pertes similaires à celles des actions américaines (S&P500 -3.94%, MSCI World -3.90%, MSCI EMU -3.29%, Nikkei -5.98%). De nombreuses annonces plutôt pessimistes renforçaient l’inquiétude des investisseurs sur la croissance des bénéfices dans le sillage des incertitudes sur le commerce mondial, du ralentissement de l’économie chinoise, de la baisse de l’activité immobilière aux Etats-Unis, des tensions sur le marché du travail et du retournement à la hausse de l’inflation (l’inflation core aux Etats-Unis culminant maintenant à 2.2%, soit au-dessus de la cible de la réserve fédérale).

Aucun secteur sanctuarisé : tous les secteurs d’activité ont subi une correction, le pire étant l’énergie (-7.07%) en raison d’une troisième semaine consécutive de baisse des prix du pétrole. Le secteur technologique était également à la peine avec des résultats très décevants pour de nombreuses compagnies, y compris des géants tels qu’Amazon et Alphabet. Sans surprise, les secteurs les plus défensifs font mieux que les indices larges dans un environnement devenu très averse au risque (les secteurs des services aux collectivités et des produits de consommation de base notamment avec des pertes se limitant à -1.47% et -2.13% respectivement).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2018-10-26/global