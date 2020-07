TrackInsight: Excellente performance et forte collecte pour les petites entreprises chinoises

Le segment TrackInsight dédié aux petites entreprises chinoises a bondi de 4,97% ce lundi 6 juin et a enregistré une forte collecte au sein des 11 ETFs inclus dans ce segment. Le journal « China Securities », contrôlé par l’État, a invité les citoyens à acheter des actions, plaidant la nécessité d’avoir un marché haussier en bonne santé. Suite à ce rapport, le marché action de Shanghai a gagné 5,7%, touchant son plus haut depuis début 2018. Les investisseurs institutionnels et particuliers parient sur une forte augmentation des revenus des entreprises, dopés par la reprise économique et les aides financières. Hier, les ETFs exposés aux petites valeurs chinoises ont enregistré une collecte de $ 267 millions depuis le marché primaire, la plus forte sur une journée depuis début février. Depuis le début de l’année, ce segment a gagné près de 20% bien que la collecte cumulée reste largement négative, à $ -2 milliards.

