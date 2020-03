TrackInsight: Excellente performance malgré la décollecte pour les ETFs du secteur de la santé

Les ETFs qui répliquent des indices actions du secteur de la santé et regroupés dans un segment dédié sur TrackInsight ont bondi de 4,36% en moyenne à la clôture du marché ce mercredi 4 mars. Cette performance s’explique par les victoires de Joe Biden à l’occasion du « Super Tuesday » dans la course à l’investiture démocrate. L’ancien vice-président s’est engagé à développer « l’Affordable Care Act » (ACA) qui est très profitable pour les industries du secteur alors que dans le même temps, son rival Bernie Sanders entend nationaliser une grande partie de l’activité. Malgré tout, ce segment a vécu hier son deuxième jour d’affilé de décollecte nette, avec $ -91 M de retraits via le marché primaire. Ce segment compte 22 ETFs pour un total de $ 11,6 milliards d’actifs sous gestion.

