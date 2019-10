TrackInsight: Excellente performance pour les actions taïwanaises

La plupart des marchés en Europe et en Asie ont progressé lundi 14 octobre suite à l’annonce officielle d’un accord préliminaire sur les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis dévoilé vendredi. Les indices actions taïwanais ont également profité de l’optimisme des marchés et ont logiquement entraîné les ETFs dans leurs sillages. Le segment TrackInsight qui regroupe les 29 ETFs exposés aux valeurs taïwanaises ont gagné en moyenne 2,56% hier, portant ainsi la performance sur un mois à 4,46%. Malgré de récentes bonnes performances et un rendement cumulé proche des 20% en 2019, les investisseurs ont retiré près de $1,5 milliards des ETFs composant ce segment via le marché primaire depuis le début de l’année.

