TrackInsight: Excellente performance pour les semi-conducteurs

Les indices exposés au secteur des semi-conducteurs et les ETFs liés ont profité d’une bonne fin de semaine avec une performance moyenne sur la journée de vendredi dernier de 2,01% (25 octobre 2019). Cette excellente performance porte les rendements cumulés depuis le début de l’année de ce segment à leurs plus hauts, à 44,38%. Du côté des flux, la tendance est moins prononcée avec d’avantage de volatilité et un début d’année délicat. Cependant, la deuxième partie de l’année semble être plus favorable avec une collecte cumulée sur le marché primaire dépassant les $ 750M depuis mi-mai. Ce segment restreint regroupe 7 ETFs, exposés à 6 indices, pour un total de $ 3,98 milliards d’actifs sous gestion.

