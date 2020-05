TrackInsight: Excellente performance pour les valeurs de la zone Euro socialement responsables

Les ETFs socialement responsables exposés aux valeurs de la zone Euro ont profité d’une excellente performance lundi 18 mai avec un rendement moyen de 4,33% pour le segment dédié sur TrackInsight. Les marchés globaux ont retrouvé des couleurs suite à la réouverture progressive des économies et les résultats prometteurs d’un vaccin contre le Covid-19. Hier, la France et l’Allemagne ont également annoncé un plan commun pour supporter l’activité économique de la zone Euro. Les ETFs exposés à des stratégies socialement responsables ont surperformé les indices classiques de la zone Euro hier de 0,55%. La collecte cumulée sur 2020 illustre également la tendance et la bonne santé de l’investissement responsable ; les investisseurs ont injecté plus de $ 850M de nouveaux actifs dans ces stratégies alors que dans le même temps les ETFs suivant les indices « action » de la zone Euro ont subi pour $909 millions de décollecte.

View data on TrackInsight.com