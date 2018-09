Le segment des actions grandes capitalisation suédoises a enregistré un flux record de 143 million de dollars le lundi 3 septembre. Malgré la semaine difficile subie mi-août durant laquelle les actions grandes capitalisation suédoises ont souffert d’une forte baisse, le segment a pu terminer le mois dans le vert (+0.55%). Ce segment compte 11 ETFs répliquant 2 indices et représentant plus de $2 Bn d’actif sous gestion.

