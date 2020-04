Les statistiques sont effrayantes. Avec près de 10 millions de demandeurs d’emploi supplémentaires aux États-Unis en seulement 2 semaines, on peut mesurer l’impact considérable de la pandémie du Covid-19 sur le marché du travail américain. Celle-ci va malheureusement durer en l’absence de tout vaccin. La maladie se propage rapidement dans le monde, conduisant partout à des mesures drastiques de confinement et à une récession sans précédent. De nombreux économistes prévoient maintenant que le PIB des pays occidentaux puisse s’effondrer de 30% au deuxième trimestre.

En toute logique, les indices actions ont rapidement reperdu une partie des gains acquis la semaine dernière. Le S&P500 a ainsi lâché 2.08% tandis que le Nasdaq Composite perdait quasiment 130 points (-1.72% sur la semaine). Il faut également noter que les petites capitalisations ont fortement sous-performé les grandes valeurs de la cote (Russell2000 en baisse 7.06%). Dans l’ensemble, les marchés européens et asiatiques ont emboîté le pas aux bourses américaines – MSCI EMU et Nikkei225 abandonnant respectivement 2.32% et 8.09%, mais le Shanghai Composite a cependant réussi à se maintenir à peu près à flot (-0.30%).

Parmi les secteurs S&P, les écarts de performance ont fortement fluctué.

Le secteur de l’énergie a incontestablement été le gagnant de la semaine (+5.38%) après que les prix du pétrole aient bondi (brut WTI en hausse de 31.75% sur la semaine !) suite à l’annonce surprise par Donald Trump de la fin prochaine du conflit entre l’Arabie Saoudite et le Russie. Les produits de première nécessité et la santé, favorisés par la crise sanitaire, ont également terminé la semaine en territoire positif (+3.46% et +2.08% respectivement). En revanche, les services d’utilité publique (-7.11%), les valeurs financières (-6.78%), l’immobilier coté (-6.15%), les biens de consommation discrétionnaire (-4.69%) et les valeurs industrielles (-4.48%) ont perdu pied, après leur fort rebond de la semaine dernière.

Le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans a poursuivi son déclin de 0.72% to 0.62% tandis que le dollar se renforçait avec l’aversion pour le risque toujours bien présente, malgré la baisse apparente de la volatilité (indice VIX en retrait de 28.5% à 46.8). Les obligations de notations supérieures se sont également bien comportées, tant en Europe (+0.72%) qu’aux Etats-Unis (+0.27%). Ce fut en revanche beaucoup plus contrasté pour les titres à haut rendement (+0.72% en Europe contre -0.78% aux Etats-Unis). De son côté, la dette émergente est restée sous pression, réduisant pratiquement à néant les gains de la semaine passée (-2.38% en devises locales).

Enfin, les prix de l’or se sont stabilisés après leur meilleure semaine depuis 2008.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-04-03/global