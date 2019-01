Les actions se sont appréciées cette semaine sur le pari que la Chine et les Etats-Unis allaient trouver un accord pour mettre un terme aux tensions commerciales. Cette entente est d’autant plus nécessaire que les exportations chinoises se sont fortement contractées au mois de décembre, dans le sillage de l’augmentation des droits de douane américains, laissant envisager une faiblesse accrue de la deuxième économie mondiale à l’aube de 2019 et un déclin accru de la demande mondiale.

L’indice S&P500 a terminé la semaine sur un gain de 2.54% après la publication de données solides sur l’emploi américain et des commentaires plus accommodants de Jérôme Powell sur l’évolution des taux d’intérêt. L’indice ISM américain des services moins bon que prévu et la fermeture des administrations fédérales (suite au désaccord entre républicains et démocrates sur la construction du mur à la frontière mexicaine) n’ont pas vraiment pesé sur le sentiment de marché, avant la saison de publication des résultats des entreprises.

Les marchés européens et asiatiques se sont également bien comportés (MSCI EMU: +1.46% ; Nikkei225: +4.08% ; Hang Seng: +4.06%).

Le secteur industriel, très sensible aux problèmes des droits de douane, a logiquement affiché la meilleure performance de la semaine (+4.09%), notamment après que Boeing ait annoncé avoir livré un nombre record de 806 avions l’année dernière. Le secteur de l’énergie (+3.49%) a également mené la danse grâce aux prix du pétrole qui poursuivaient leur lancée (WTI: +5.67% sur la semaine, +13.61% depuis le début de l’année). Les produits de consommation discrétionnaire étaient les autres gagnants de la semaine avec une progression de +3.73%.

A l’opposé, les financières (+1.04%), les biens de consommation de base (+0.79%), les services d’utilité publique (+0.84%) et les techs (+1.10%) sous-performaient significativement le marché.

Pour terminer, peu de changement du côté des taux d’intérêt américains, le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans clôturant autour de 270bps quand le deux ans se stabilisait à 255bps. En revanche, les obligations à haut rendement profitaient d’une moindre aversion au risque (indice Markit iBoxx USD Liquid HY en hausse de 1.68% sur la semaine).

