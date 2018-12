TrackInsight: Forte collecte pour le segment des actions du secteur infrastructure des pays développés

Les ETFs des actions du secteur infrastructure des pays développés ont enregistré une performance positive de 1.66% et une collecte nette de 66.9 millions de dollars ce jeudi. Cette performance vient mettre fin à une série de performances négatives enregistré lors du dernier mois. Durant ce mois, qui s’est avéré non-clément envers ce segment, ce dernier a décollecté plus 181 millions de dollars et resté en territoire négatif tout au long. Le segment compte 17 ETFs qui répliquent 15 indices et représente plus de 14.2 milliards d’actifs sous gestion.

