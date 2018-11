TrackInsight: Forte collecte pour le segment des obligations gouvernementales Investment Grade

Face à la turbulence des marchés, de plus en plus d’investisseurs fuient les classes d’actifs risquées vers des investissements plus surs et moins volatiles. Ce mercredi, les ETFs du segment des obligations gouvernementales Investment Grade ont vu une collecte journalière de $621 millions, poussant ainsi la collecte sur un mois à 9.6 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, le segment a enregistré une performance positive de 2.77% avec une collecte phénoménale de 50.8 milliards de dollars. Le segment des obligations gouvernementales Investment Grade comprend 238 ETFs, qui répliquent 174 indices pour un total de 244.9 milliards de dollars sous gestion.

