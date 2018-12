TrackInsight: Forte collecte pour les ETFs Actions Ex-US

Suites aux récentes turbulences qui ont touché les marchés, notamment en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs sont à la recherche de produits permettant de diversifier leurs portefeuilles et réduire ainsi leurs expositions au risque de marché. Cette tendance est confirmée par une nouvelle collecte importante enregistrée par les ETFs appartenant au segment « Actions toutes capitalisations Ex US » de $ 315 M ce lundi sur le marché primaire. Cela porte la collecte cumulée sur les 30 derniers jours à $ +2 Mds, et ce malgré une performance négative de -4.95% sur la même période. Si l’on s’intéresse aux mêmes mesures sur une période plus longue, depuis le début de l’année par exemple, le constat est le même : une collecte impressionnante ( $ +16.6 Mds) malgré une performance moyenne négative (- 13.23%). Ce segment regroupe 11 ETFs qui répliquent 10 indices différents et représentent $ 93.4 Mds d’actifs sous gestion.

