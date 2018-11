TrackInsight : Forte collecte pour les ETFs actions “Min Vol”

Le segment regroupant les ETFs exposés aux indices actions « minimum volatility » a enregistré une collecte nette de $ 293.6 millions ce lundi. C’est le 24ème jour de collecte consécutif pour ce segment, portant ainsi les flux sur un mois à un excellent $ 1.8 milliard. De plus, malgré une performance de -0.91% hier, ce segment est en croissance de + 3.45 % sur les 30 derniers jours et 6.33% depuis le début de l’année. Ces indicateurs sont des signaux forts de l’intention des investisseurs de se couvrir contre la volatilité des marchés, et leurs appétits pour les produits proposant un contrôle du risque et une exposition factorielle. Ce segment regroupe 13 ETFs, exposés à 11 indices, pour un total de $ 24.5 milliards d’actifs sous gestion.

