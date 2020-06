TrackInsight: Forte collecte pour les ETFs de valeurs internationales Smart Beta

Les ETFs fournissant une exposition à des indices MSCI EAFE Smart Beta (i.e. près de mille valeurs à travers 21 pays développés en Europe et Asie, sélectionnées selon des approches Value, Growth, Min Vol, Dividends…) ont grimpé de +0,94% hier alors que +$226,50M de nouvelles parts ont été créées sur le marché primaire pour répondre à la forte demande des investisseurs. La collecte s’est principalement concentrée sur les ETFs répliquant l’indice MSCI EAFE Value. La session d’hier amène la performance cumulée sur les trente derniers jours à +7,17%, le segment enregistrant +$568,25M de collecte nette sur la même période. Le rebond continu sur les derniers mois a permis au segment d’effacer petit à petit les pertes enregistrées sur le premier trimestre, même s’il est toujours en recul de (-10,68%) depuis le début de l’année. 11 fonds répliquant 11 versions factorielles de l’indice MSCI EAFE sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $24,73Mds.

