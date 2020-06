Pour la deuxième séance consécutive, le segment dédié à l’évolution du prix de l’or sur TrackInsight a enregistré une collecte exceptionnelle depuis le marché primaire ce lundi 22 juin. En effet, les investisseurs ont injecté $ 643 millions de nouveaux actifs ce lundi après avoir augmenté leurs positions de $ 1,34 milliards en fin de semaine dernière. Depuis le début de l’année, les ETFs répliquant l’évolution du cours de l’or surfent sur la vague du succès notamment en raison de leur réputation de valeur refuge alors que la volatilité a atteint des niveaux records. Dans cette période d’incertitude, les investisseurs ne sachant plus vraiment vers quelles valeurs se tourner, l’or est une des rares expositions qui a montré une relative stabilité au cours du premier semestre de 2020. Depuis le début de l’année, ce segment de 61 ETFs a progressé de 15,20% et a attiré $ 31,9 milliards d’actifs via le marché primaire, portant le montant total des actifs sous gestion à $ 171,2 milliards.

