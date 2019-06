TrackInsight: Forte collecte pour les actions « Value » Small Cap

Les ETFs répliquant les indices liés aux actions dites « Value » Small Cap ont enregistré une impressionnante collecte cumulée de + $1.2 Md sur la journée de jeudi 27 juin. Les investisseurs ont injecté seulement + $1.06 Md dans le segment depuis le début de l’année alors que + $1.3 Md ont été collectés sur les 30 derniers jours. Les fonds compris dans le segment ont progressé de + 1.58% sur la journée d’hier et de + 13% en moyenne depuis début 2019. Le segment des actions dites « value » Small Cap compte 12 fonds répliquant les performances de 9 indices pour un total de $32.9 Mds d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com