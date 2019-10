TrackInsight: Forte collecte pour les actions « Value » de moyenne capitalisation

Même si ils ont perdu en moyenne -1,97% ce mardi 8 Octobre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des actions dites « Value » de moyenne capitalisation ont enregistré une collecte de $+198M sur le marché primaire. Cette collecte est assez inhabituelle pour ce segment qui a tendance à rester assez stable en terme d’actifs sous gestion depuis le début de l’année. Cela pourrait donc être l’œuvre d’un investisseur institutionnel qui a décidé d’entrer sur ce segment ce mardi. En 2019, les actions « Value » sont en hausse de +14,44%. 11 ETFs répliquent 9 indices liés à ce segment, et ils regroupent $28,77 milliards d’actifs sous gestion.

