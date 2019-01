TrackInsight: Forte collecte pour les actions de services aux US

Les ETFs des actions de services US ont commencé la troisième semaine de l’année avec une forte collecte de 277.5 millions de dollars malgré la performance négative enregistrée ce lundi. Le segment des actions de services aux US a perdu -2.28% hier, le classant comme la pire performance des secteurs actions US. Depuis le début de l’année, le segment a perdu -1.28% et a enregistré une décollecte de -118.5 millions de dollar. Le segment des actions de services US est composé de 12 ETFs répliquant 11 indices avec des actifs sous gestion qui dépassent les 13 milliards de dollars.

View data on TrackInsight.com