TrackInsight: Forte collecte pour les actions grandes et moyennes capitalisations coréennes

L’attraction des investisseurs pour les actions grandes et moyennes capitalisations coréennes ne faiblit pas, comme en témoigne la forte collecte de 59.7 millions de dollars enregistrée hier par ce segment. Depuis le début de la semaine, ce dernier a en effet collecté 222.7 millions de dollars. En plus de la collecte positive enregistrée hier, les ETFs des actions grandes et moyennes capitalisations coréennes ont également enregistré une performance positive de 1.71%. Cependant, sur les trente derniers jours, la performance du segment demeure en terrain négatif avec -1.19%. Le segment regroupe 12 ETFs, exposés à 4 indices pour un total de 6.1 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

