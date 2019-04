TrackInsight: Forte collecte pour les actions japonaises

Le marché action Japonais est divisé ce mercredi 10 avril avec d’un côté un Yen relativement haut contre le dollar américain, et de l’autre, les alertes des différentes banques centrales concernant le ralentissement économique global. Cette hésitation a engendré une performance journalière légèrement négative de -0,82% pour le segment regroupant les ETFs exposés aux grandes et moyennes capitalisations Japonaises. Malgré cette situation, les investisseurs ont augmenté leurs positions de $ +220M via le marché primaire. Depuis début avril, près de $ 800M ont été injectés dans ce segment mais cela ne permet malheureusement pas de combler la décollecte de mars. Sur les 30 derniers jours, les flux cumulés sont désormais de $ -1,55 milliard. Ce segment regroupe 130 ETFs, exposés à 61 indices et il représente 33,4 milliards d’actifs sous gestion

View data on TrackInsight.com