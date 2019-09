TrackInsight: Forte collecte pour les obligations américaines à plus de 20 ans

Ce lundi 16 Septembre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations américaines à plus de 20 ans ont enregistré une forte collecte sur le marché primaire de $+343M. Depuis la mi-Juillet, c’est plus de $3 milliards de nouvelles parts qui ont été créées sur ce segment, montrant clairement l’intérêt des investisseurs pour les obligations de long terme. En effet, comme les rendements sur maturités plus courtes sont très bas et très proches (la courbe des rendements sur les Bons du Trésor américain à 2 et 10 ans s’est inversée plus d’une fois ces dernières semaines), les investisseurs cherchent à entrer dans des obligations plus longues, afin d’être récompensés pour les risques pris. En 2019, les obligations américaines à plus de 20 ans se porte bien avec une performance moyenne cumulée de +13,50%. Avec $6,74 milliards de nouvelles parts créées cette année, le segment a aussi gagné près de 50% d’actifs sous gestion. 11 ETFs répliquant 3 indices font partie de ce segment, et ils regroupent $20,8 milliards d’actifs sous gestion.

