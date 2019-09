TrackInsight: Forte collecte pour les obligations américaines de court terme

Ce mardi 10 Septembre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations américaines de court terme ont enregistré une forte collecte sur le marché primaire, avec près de $420M de parts créées. Dans le même temps, leur performance a été négative de -0,28% en moyenne. Ces dernières semaines, la courbe des rendements sur les bons du Trésor américain s’est inversée quelques fois, signifiant que le rendement à maturité des obligations à 2 ans était supérieur à celui à 10 ans. Cela est relativement rare, et souvent signe d’une récession imminente. La collecte enregistrée mardi pourrait montrer que les investisseurs sont prêts à prendre les risques inhérents à ces obligations de court terme (ici, une probable récession) afin de jouir d’un rendement plus important. Ils peuvent également parier sur l’appréciation des prix de ces obligations, qui sont très abordables comparées aux obligations à 10 ans par exemple. En 2019, le segment des obligations américaines de court terme est en hausse de +4,73% en moyenne. 27 ETFs répliquent 17 indices liés à ce segment, et ils regroupent plus de $84,3 milliards d’actifs sous gestion.

