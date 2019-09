TrackInsight: Forte collecte pour les obligations américaines de moyen terme

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations américaines de moyen terme (7 à 10 ans) ont enregistré une collecte de $+785M sur le marché primaire ce lundi 23 Septembre. Il s’agit là d’une des plus fortes collectes pour le segment en 2019, et cela peut s’expliquer par plusieurs raisons. En effet, le contexte économique et géopolitique est très tourmenté en ce moment, notamment par la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, ou plus récemment par les tensions naissantes au Moyen-Orient consécutives aux attaques perpétrées contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite la semaine dernière et ayant mis en cause l’Iran. Toutes ces incertitudes poussent les investisseurs à entrer dans des investissements « sécurisés », comme les bons du Trésor américains. Depuis le début de l’année, le segment des obligations américaines de moyen terme est en hausse de +9,34%, et plus de $7,73 milliards de nouvelles parts ont été créées sur le marché primaire en 2019. 23 ETFs répliquent 12 indices liés à ce segment, et ils regroupent $23,9 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com