Le segment TrackInsight dédié aux obligations d’État dont la maturité est comprise entre 1 et 5 ans a enregistré une excellente collecte ce mardi 3 mars avec plus de $ 417 millions de nouveaux actifs investis dans les 20 ETFs de ce segment via le marché primaire, et ce malgré la baisse surprise des taux directeurs de la FED de 50 points de base dans un effort visant à atténuer l’impact économique de la crise du coronavirus. Cette décision d’urgence, prise en dehors du calendrier habituel des réunions sur la politique monétaire, est une première depuis 2008. Les emprunts d’États à court terme ont fait preuve de résilience ces derniers jours et affichent une performance cumulée depuis le début de l’année de 2,07% avec une faible volatilité. Ce segment représente $ 25,7 milliards d’actifs sous gestion.

